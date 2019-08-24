На Майдане Независимости прозвучал оригинальный гимн Украины - длительностью более 7 минут в исполнении оркестров и известных музыкантов (более 600 голосов).

В частности, всемирно известных оперных певцов Андрея Романенко и Евгения Орлова (лауреат конкурса Пласидо Доминго, солист Берлинской государственной оперы).

Специальным гостем события стал украинский композитор, руководитель Национальной оперы Украины Мирослав Скорик. Он и еще несколько музыкантов играли гимн на желто-синих фортепиано.

Народная артистка Украины Тина Кароль исполнила часть государственного гимна Украины.

Также выступили оперные исполнительницы Анжелина Швачка и Оксана Крамарева. Спели вокалистка группы ONUKA Ната Жижченко и представительница Украины на детском "Евровидении" Дарья Красновецкая.

На празднике, посвященном Дню независимости впервые прочитали рэп. Его исполнила закарпатская певица Алина Паш.

Как это было смотрите на видео.

Трансляцию праздника в Киеве можно посмотреть на сайте "Страны".

Ранее мы сообщали, что Елизавета II и Эммануэль Макрон поздравили Зеленского с Днем независимости. А премьер Британии поздравил Украину с Днем Независимости на украинском языке.