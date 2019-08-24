В Киеве проходит празднование Дня независимости.

Все его участники - взрослые артисты и дети - одеты в белое. В платье белого цвета также пришла и супруга президента Елена Зеленская. У Владимира Зеленского на груди - желто-голубая ленточка.

Фото: Страна

Трансляцию праздника, посвященного Дня независимости Украины, можно посмотреть на сайте "Страны".

Ранее "Страна" сообщала, что Google выпустил дудл, приуроченный ко Дню независимости Украины.

Также мы сообщали, что Елизавета II и Эммануэль Макрон поздравили Зеленского с Днем независимости. А до этого говорили, что Зеленского поздравил с национальным украинским праздником президент США Дональд Трамп.

Кроме того, посольство США поздравило Украину с Днем независимости, прочитав стих Лины Костенко.