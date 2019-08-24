В течение прошлых суток, 23 августа, боевики на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня. Они обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Новость сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook в субботу, 24 августа.

Скриншот: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

За прошедшие сутки потерь с украинской стороны в результате обстрелов не было. В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник произвел два обстрела недалеко от Водяного, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север - один обстрел вблизи Зайцево.

С начала суток 24 августа незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вблизи Марьинки и Павлополя.

Ранее "Страна" сообщала, что с Донбасса решили вывести Нацгвардию.

Кроме того, мы рассказывали, что командующим Десантно-штурмовых войск назначен Евгений Мойсюк, который защищал донецкий аэропорт.