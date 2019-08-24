Google в субботу, 24 августа, посвятил дудл Дню Независимости Украины.

На картинке изображен украинский флаг, который развевается на фоне неба. Если на него нажать, то откроется поиск по ключевым словам "День независимости Украины 2019".

Скриншот: Google

В уменьшенной версии дудла, которая появляется в левом верхнем углу экрана, когда открыта страница поиска, две буквы oo в слове Google заменены на украинский флаг.

Скриншот: Google

Компания Google почти ежедневно приурочивает дудлы к событиям, которые отмечают в мире в тот или иной день.

Напомним, что в прошлом году компания также создавала тематическую картинку к Дню независимости - это был флаг на фоне неба и зеленого поля, однако в несколько другой рисовке.

Также ранее "Страна" сообщала, что Елизавета II и Эммануэль Макрон поздравили Зеленского с Днем независимости.