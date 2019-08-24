В министерстве обороны РФ сообщили, что в России были запущены ракеты морского базирования "Синева" и "Булава". Об этом сообщает "РИА Новости".

Ракеты стартовали утром 24 августа с подводных лодок стратегического назначения "Тула" и "Юрий Долгорукий". Их выпустили в соответствии с планом из приполюсного района Северного Ледовитого океана и из акватории Баренцева моря.

Выпущенные российской стороной ракеты были направлены на учебные цели на полигонах "Чижа" (Архангельская области) и "Кур" (Камчатка). Сообщается, что ракеты успешно поразили цели, выполнив полный цикл программы полета.

Российская Р-30 "Булава-30" является твердотопливной баллистической ракетой комплекса Д-30 для размещения на подводных лодках проекта 955, а Р-29РМУ2 "Синева" - трехступенчатая жидкостная с последовательным расположением ступеней баллистическая ракета подводных лодок третьего поколения.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин заявил, что США придумали "пропагандистскую кампанию" ради того, чтобы выйти из ракетного договора.

Кроме того, мы рассказывали, что Израиль нанес удар по морской базе ХАМАС в ответ на ракетный обстрел своей территории.