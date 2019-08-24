Президент Франции, а также королева Великобритании поздравили Владимира Зеленского с Днем независимости Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Королева Великобритании Елизавета II поздравила украинского лидера такими словами: "С большой радостью посылаю Вашему Превосходительству свои поздравления по случаю Вашего национального праздника, вместе с наилучшими пожеланиями счастья и процветания народу Украины в грядущие годы", - говорится в тексте.

Президент Французской республики Эммануэль Макрон в своем поздравлении отметил, что Франция остается рядом с Украиной для восстановления мира на востоке страны.

"Я приветствую Вашу инициативность и решительность, направленные на быстрое получение конкретного прогресса в интересах населения, которое страдает в результате конфликта. Со своей стороны хотел бы заверить Вас в моем стремлении достичь решающих результатов на переговорах в рамках Нормандского формата и в переговорах с Россией", - отметил президент Франции.

"Я убежден, что чем быстрее Украина проведет амбициозные реформы, в частности в сфере борьбы с коррупцией, и создаст благоприятные условия для реализации своего исключительного экономического потенциала, тем быстрее в Украину вернется мир", - добавил Макрон.

В Офисе президента Украины отметили, что поздравление поступили и от ряда лидеров других стран мира.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп поздравил Зеленского с Днем независимости Украины.

Кроме того, мы рассказывали, что накануне Дня независимости Порошенко вернулся с рыбалки в Норвегии в Киев.