Ночью с 23 на 24 августа, около полуночи, в Киеве на Соломенской площади между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один начал угрожать второму ножом. По сигналу "тревожной кнопки" на место прибыла охранная служба. Новость передает "Информатор".

По словам сотрудников службы охраны, когда они прибыли на место, мужчина вел себя агрессивно, доставал нож и угрожал окружающим. Когда же на место прибыл экипаж полиции, нападавший поздоровался с ними и показал удостоверение полицейского.

Как отмечают охранники, они еще несколько раз вызывали полицию, однако правоохранители никак не реагировали на то, что мужчина вел себя агрессивно. По словам работников охранной службы, полицейские просто отпустили своего коллегу.

Видео: YouTube/Информатор

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве посадили мошенника, который устроил фиктивный обменник, откуда пытался сбежать с 50 тысячами евро.

Кроме того, мы сообщали, что в Киеве директор турфирмы под видом волонтеров переправлял нелегалов в Украину.