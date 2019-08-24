C 1 октября 2019 года в США увеличат пошлины на товары из Китая товары объемом 250 миллиардов долларов до 30% вместо 25%. Об этом заявил Дональд Трамп в своем Twitter.

Кроме того, с 1 сентября пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов будут увеличены до 15% вместо 10.

Скриншот: Twitter/Donald J. Trump

"...Наша страна теряет сотни миллиардов долларов в год, которые уходят в Китай. К сожалению, прежние администрации позволили Китаю настолько опередить справедливую и сбалансированную торговлю, что это стало большим бременем для американского налогоплательщика. Как президент, я больше не могу этого допустить! ...Китаю не следовало устанавливать новые тарифы на 75 миллиардов долларов США (политически мотивированные тарифы!). Начиная с 1 октября, 250 миллиардов долларов товаров и продуктов из Китая, которые в настоящее время облагаются налогом в 25%, будут облагаться налогом в 30%. Оставшиеся 300 миллиардов долларов товаров и продуктов из Китая, которые облагались налогом с 1 сентября по ставке 10%, теперь будут облагаться налогом по ставке 15%. Благодарим Вас за внимание к этому вопросу!" - написал Трамп.

До этого правительство Китая анонсировало введение дополнительных ответных пошлин в размере 5 и 10 процентов на американский импорт в объеме 75 миллиардов долларов. Они вступят в силу - 1 сентября и 15 декабря текущего года.

Борьба Трампа с Китаем на экономическом поле идет давно. Президент США еще в ходе предвыборной кампании 2016 года обещал добиться справедливой торговли с Китаем. Главным оружием Вашингтон выбрал торговые пошлины. По мнению главы Белого дома, США имеют преимущество в импорте и не могут проиграть. В 2018 году Китай импортировал из США товаров на сумму около 180 миллиардов долларов, что меньше, чем объем американских санкций.

Ранее "Страна" сообщала, что цены на нефть снова обвались на фоне эскалации торговой войны США с Китаем.

Кроме того, мы рассказывали, что Трамп пообещал ответить на китайские пошлины и за минуты обвалил индексы фондовых рынков больше, чем на 1%.