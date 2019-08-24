В Национальной полиции задержали двух подозреваемых в избиении и ранении из огнестрельного оружия военнослужащего Нацгвардии в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что 22-летний военнослужащий Южного территориального управления Нацгвардии, находясь в ежегодном отпуске в Запорожье с друзьями, нашли мобильный телефон около полуночи. Он звонил на имеющиеся в телефоне номера и таким образом установил владелицу.

В это время к нему подошли трое неизвестных, двое начали словесно унижать парня, а затем - бить. Военный попытался избежать дальнейшего продолжения конфликта и покинуть место происшествия, но получил выстрел в спину, потом - в ноги.

Медики диагностировали тяжелые телесные повреждения в виде проникающего огнестрельного ранения грудной клетки справа, ранения легких, правой голени, ушиб головы.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Полиция установила, что к нападению на военнослужащего причастны жители Запорожья в возрасте 22 и 25 лет, последний - сын бывшего полицейского Главного управления областной полиции.

Правоохранители установили, что подозреваемые скрываются - постоянно меняют место пребывания, избегают общения по мобильному телефону. 22-летнему фигуранту дела заочно объявили о подозрении в хулиганстве, а 25-летнему сообщнику - в хулиганстве и избиении бойца Нацгвардии.

Фото: npu.gov.ua

По информации полиции, неизвестные пытались спрятаться в Мелитополе, при этом были готовы к быстрому организованному уходу и сопротивлению. Подозреваемых задержали при содействии спецподразделения КОРД.

Один из них имел незарегистрированное помповое оружие. Владельца устройства для отстрела резиновых пуль травматического действия, из которого стреляли в бойца, еще не установили. Нападавшие помещены в изолятор временного содержания.

Видео: YouTube/Національна поліція України

Ранее сообщалось, что в Кропивницком возле СИЗО из автоматов расстреляли адвоката.

Также мы писали, что в Дарницком районе Киева из многоэтажки обстреляли автомобиль.