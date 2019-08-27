27 августа исполняется сто дней президентству Владимира Зеленского - если считать со дня его инаугурации.

В тот день он казался самым многообещающим президентом. Не потому, что много обещал - его предшественник Петр Порошенко в свое время наобещал куда больше. А потому что ворвался в заплесневелый мирок украинской политики откуда-то со стороны. Не замешанный в скандалах, войне и коррупции.

Спустя два месяца украинцы поставили свою оценку первым президентским шагам Зеленского. На выборах в парламент "Слуга народа" взял исторически рекордный процент голосов - и теперь может сформировать монобольшинство.

Это и есть главный итог первых ста дней президентства Владимира Зеленского. Он всухую выиграл борьбу за власть, сумев провести выборы в Раду по своему сценарию. Досрочно и на волне еще президентских рейтингов - не дожидаясь, пока их подточит разочарование.

Другие, менее очевидные результаты ста дней Зе анализировала "Страна".

Мир на Донбассе ближе не стал

Мы начали с этого аспекта, поскольку на него Зеленский имеет самое непосредственное влияние.

Если президент пока не может управлять Кабмином, а старая Рада не принимает его законы и вообще ведет саботаж, то военно-силовой и дипломатический блоки - в прямом подчинении гаранта.

Люди Зе управляют Генштабом, командуют Операцией объединенных сил и рулят СБУ. Одновременно Зеленский направил своих представителей на Минские переговоры.

То есть президент почти со старта своей работы обрел ключи к остановке огня на Донбассе и к переговорам с Москвой, а также Донецком и Луганском. Напомним, и до, и после выборов президента Владимир несколько раз обещал "просто перестать стрелять".

Однако этого не произошло. Люди с обеих сторон гибнут почти ежедневно. Правда, удалось установить "хлебное перемирие", однако и оно лишь снизило накал борьбы, но сам огонь не прекратился.

В активе Зеленского - начало отвода войск в Станице Луганской. Это хороший знак: разведение у Станицы входит в предыдущие договоренности в Нормандском формате.

Также готовится новый обмен пленными, хотя тут по срокам пока точного понимания нет.

Ну и в целом следует отметить, что риторика Зеленского, в сравнение с временами Порошенко стала менее милитаристской, менее антироссийской и более примирительной.

Однако, при этом главный процесс, который может принести мир на Донбасс - политическое урегулирование, стоит на месте.

Более того, Зеленский неоднократно заявлял, что против записанного в Минских соглашениях особого статуса Донбасса и амнистии сепаратистам. Что является краеугольным камнем "Минска-2" и подтверждено резолюцией Совбеза ООН.

Но даже не в этом дело. А в том, что без политического урегулирования две армии, разделенные узкой полоской фронта, обречены на взаимные обстрелы. При этом никаких сценариев по политической части у Зеленского за эти сто дней так и не предложили. А тему войны вообще стараются запрятать дальше под сукно.

Правда, сторонники президента говорят, что это временное явление. Для реальных шагов к политическому урегулированию нужен контроль над большинством в Раде (и в парламенте, который соберется через несколько дней, он уже будет), а также контроль над ситуацией в стране. Грубо говоря, чтоб было чем ответить на действия националистов, которые наверняка будут бунтовать против выполнения Минских соглашений. А на выполнение этого условия нужно еще какое-то время - сформировать силовые структуры, приучить радикалов, что уличный беспредел безнаказанным не останется и перестроить на "мирные" рельсы информационную политику страны.

Правда, есть и альтернативная версия о том, что на самом деле Зеленский по ряду причин (страх перед националистами, позиция американцев, заинтересованых в продолжении санкций против России, которые подвязаны к выполнению Минских соглашений) намерен в отношении войны, России и Запада целом продолжать политику Порошенко, хотя и в более мягком формате.

Какой путь выберет Зе станет понятно, вероятно, уже до конца года.

Коррупция: раздел наследства Порошенко

Вторым по значимости обещанием Зеленского являлась борьба с коррупцией.

Правда, на все вопросы "а где ж эта борьба?" команда Зе пока отвечает - еще нет достаточных полномочий. Вот, мол, возьмем в свои руки Кабмин и силовые структуры и тогда борьба начнется самая беспощадная.

Скептики, правда, говорят, что никакой борьбы с коррупцией не будет, а просто новые люди возглавят старые схемы. Хотя и здесь, опять же, ясность наступит после формирования нового Кабмина.

Но некоторые процессы происходят уже сейчас и добавляют аргументов сторонникам второй версии.

Схемы времен Порошенко сейчас активно переключают на себя олигарх Игорь Коломойский (в СМИ часто пишут о его тесной связи с Зеленским), а также близкие к нему нардепы уходящей Рады Хомутынник и Геллер. И, если раньше смотрящие, например, в энергетике были от Кононенко, то теперь от Коломойского (подробнее об этом можно прочитать здесь).

На таможне также постепенно прибирают к рукам потоки новые люди. На Западной Украине это, например, друг Зеленского Илья Павлюк (подробнее можно прочитать здесь).

А в Харькове теневым руководителем штаба "Слуги народа" на выборах был экс-пограничник Вадим Слюсарев. Весьма авторитетный на восточной границе человек.

Зеленская оттепель

При Зеленском наметился позитивный сдвиг по сворачиванию репрессивной машины, развернувшейся при Порошенко.

Суды начали отменять содержание под стражей для ряда фигурантов громких политических дел, переводя их на домашний арест или вообще отпуская под личное обязательство.

Это позволило сделать решение Конституционного суда от 25 июня, который постановил, что СИЗО - не единственная мера для обвиняемых в госизмене, поддержке терроризма или покушении на территоральную целостность Украины.

Дело в том, что в каденцию Порошенко дела по этим статьям заводились десятками. В том числе и за посты в соцсетях с критикой действий украинской армии на Донбассе или за статью с описанием преобразований в Крыму после аннексии. То есть реальной госизменой там и не пахло.

Неизвестно, насколько на решение суда повлиял Зеленский. Но, учитывая, что заявитель в КС - нардеп Надежда Савченко, которую посадил Порошенко - то вряд ли бы суд решился покушаться на "святое" при экс-президенте. Фактор нового главы государства здесь определенно сыграл свою роль.

В тоже время, осталось и явное манипулирование правосудием по громким политическим делам. Так, журналиста Кирилла Вышинского не выпускают из СИЗО даже под домашний арест - хотя его дело подпадает под решение КС.

Бывший главный редактор "РИА-Новости Украина" без всякого приговора сидит уже больше года, а международные организации называют его дело политическим. Но власть пытается так или иначе использовать Вышинского при обмене на удерживаемых в РФ украинцев - из-за чего журналист продолжает сидеть. При этом на обмен он идти принципиально отказывается, заявляя, что намерен доказать несправедливость обвинений в украинском суде.

Улица по-прежнему у националистов

Несмотря на то, что Зеленский получил поддержку более, чем 70% населения, он за первые сто дней так и не начал работу по прекращению уличного беспредела радикалов, которых расплодили спецслужбы Порошенко. При том, что СБУ уже находится под контролем человека Зеленского Баканова.

С14, "Братство", "Демсокира" и другие прикормленные СБУ организации продолжают проводить свои силовые акции.

В июле радикал и агент СБУ Алексей Цымбалюк на Майдане избил журналиста "Страны" Влада Бовтрука, который вел репортаж с уличной акции "порохоботов" (отметим, что полиция уже объявила подозрение Цымбалюку, однако суд оставил его на свободе).

В том же месяце националисты провели митинг с угрозами около телеканала NewsOne, а телеканал 112 обстреляли из гранатомета.

В целом за это лето радикалы то блокировали супермаркеты, то кошмарили ректора КНУ им. Шевченко, то пытались ворваться в ГБР, которое расследует дела против Петра Порошенко.

По данным "Страны", СБУ после ухода Порошенко уже сняла "с довольствия" радикалов, однако пока не предпринимает меры, чтоб пресечь их незаконные действия.

Ситуация со свободой слова

Формально новые власти демонстрируют безраличное или даже пренебрежительное отношение к СМИ. Всем запомнились слова главы Офиса президента Андрея Богдана, что команде Зеленского не нужны журналисты как посредники для общения с обществом.

В этом заявлении, которое возмутило многих представителей СМИ, тем не менее, при желании можно увидеть и позитив. Такое отношение предполагает, что власти перестанут давить на СМИ и их собственников, фабриковать уголовные дела против неугодных журналистов, пытаться закрыть оппозиционные медиа или "отжать" их в свою пользу.

Однако, появляется все больше признаков того, что для властей СМИ не так уж и безразличны.

Судя по заявлениям Никиты Потураева - нардепа и политтехнолога партии Зеленского - осенью новая Рада существенно расширит законодательную базу, которая позволит закрывать неугодные телеканалы и блокировать интернет-сайты.

Кроме того, уже открыто уголовное дело против телеканала 112, следствием которого может стать "отжим" телеканала в пользу государственного Агенства по управлению активами (АРМА). Также собираются отбирать лицензию у телеканала NewsOne. Обоими каналами владеет нардеп от "Оппозиционной платформы За жизнь" Тарас Козак, близкий соратник Виктора Медведчука.

Детальнее о планах Зе-команды относительно СМИ читайте в материале "Страны" Зачистка каналов, блокировка сайтов и монстр-Нацсовет. Что готовят у Зеленского для украинских СМИ.

Также смотрите на эту тему блог Олеси Медведевой.

Дела против Порошенко

В актив первых ста дней работы Зеленского можно отнести заведение 12-ти уголовных дел, в которых фигурирует экс-президент и его окружение. Заявителем по большинству из них выступает известный юрист Андрей Портнов.

Самые активно расследуемые дела - это покупка на подставное лицо телеканала "Прямой" и продажа завода "Кузня на Рыбальском", который ранее принадлежал Петру Порошенко и его соратнику Игорю Кононенко.

Остальные дела касаются отправки украинских моряков в Керченский пролив, узурпации судебной власти, махинациям на рынке электроэнергии и других эпизодов президенства Порошенко.

Впрочем, пока подозрений экс-президенту не вручалось, его процессуальный статус - "свидетель". Тем не менее его допросы широко освещаются в СМИ и комментируются в Госбюро расследований. Это говорит о том, что новой власти нужно максимальное промо делам на экс-президента.

А вот перейдет ли это в посадку Порошенко и представителей его ближайшего окружения - увидим уже в ближайшее время.

Кадровый мезальянс

За 100 дней у Зеленского уже сформировали некий кадровый задел, по которому видно, куда пойдет политика гаранта.

В "зеленском призыве" отчетливо видны три группы. Первая - это люди, связанные так или иначе с Игорем Коломойским. К ним относится глава Офиса президента Андрей Богдан, ряд губернаторов и нардепов от "Слуги народа".

Второе кадровое крыло Зеленского - это люди, связанные с западными структурами, работавшие в международных организациях или на гранты. Классические представители - замглавы ОП Алексей Гончарук, Айварас Абромавичус (оба - кандидаты в премьеры), секретарь СНБО Александр Данилюк и другие.

Третий пласт назначенцев - это коллеги Зеленского по "Кварталу" и просто его приятели, среди которых ключевую роль играет первый помощник президента Сергей Шефир. Это, пожалуй, самая преданная гвардия президента.

Очевидно, что в такой тройственной структуре уже изначально заложен конфликт - рано или поздно люди Коломойского, которые будут решать "свои вопросы", схлестнутся со второй группой, которая будет гнуть линию МВФ и Запада. А представители третьей группы будут пытаться переключить на себя решение ключевых вопросов в государстве, используя близкую связь с президентом.

При этом, именно "кварталовцы" являются реально новыми людьми во власти, которые могут поменять курс страны.

В отличие от представителей второй группы (они уже были у руля при Порошенко и настроены в общем и целом продолжать его курс) и людей Коломойского. Последние заинтересованы в скорейшем оседлании схем и потоков, чему как раз и может помешать смена курса (например, в отношении войны и мира) и вызванные этим политические потрясения.

Впрочем, в конечном итоге решающее слово остается за Владимиром Зеленским. Именно от его политической воли будет зависеть в каком направлении будет работать его команда, которая уже через несколько дней возьмет всю власть в Украине.

Также об итогах 100 дней Зеленского смотрите в блоге "Ясно.Понятно" Олеси Медведевой.