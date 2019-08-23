Патрульные во Львове сбили двух женщин прямо на пешеходном переходе. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Обычно на переходе работает светофор, однако на этот раз он не работал. Две женщины 47 и 57 лет были доставлены больницу.

По информации собственных источников ТСН, одна из пострадавших получила перелом, а у другой ушиб и сотрясение мозга.

Машина сотрудников патрульной службы практически не получила повреждений. По какой причине правоохранители не смогли во время затормозить, полиция не комментирует.

Видео: YouTube/ТСН

Ранее сообщалось, что патрульные показали, как перебегавшую дорогу женщину в Киеве сбивает авто даже на переходе.

Также мы писали, что в Днепре на улице Кондратюка голый неадекват хотел напасть на патруль Нацгвардии.