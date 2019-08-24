С 24 по 26 августа на юге Франции проходит саммит G7. В курортный Биарриц прибыли лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии. К саммиту также присоединятся лидеры стран-партнеров – Австралии, Чили, Индии, ЮАР, Буркина-Фасо, Египта, Руанды и Сенегала. До 2014 года в Большую семерку входила и Россия, а неформальный международный клуб лидеров промышленных стран фактически был Большой восьмеркой, но после аннексии Крыма и военных действий на Донбассе, остальные члены решили ее исключить.

Перед этим саммитом заговорили о возможном возвращении Москвы, но вряд ли это произойдет в ближайшее время.

Тема саммита. Главная официальная повестка встречи лидеров G7 - борьба с глобальным неравенством в мире и дискриминацией женщин. Тему выбрал французский президент Эммануэль Макрон, поскольку Франция выступила организатором саммита и председательствует на нем.

Но, конечно же, будут обсуждаться и другие вопросы. Например, ядерную программу Ирана, испытания ракет в КНДР, кризис в Венесуэле, снижение экономического роста, проблемы экологии. Ожидается, что Дональд Трамп и Эммануэль Макрон поговорят и об Украине. Также станы-участницы могут обсудить возможность возвращения России.

Программа саммита. Вечером 24 августа президент Франции Эмманюэль Макрон будет встречать и приветствовать глав государств и правительств G7. Далее лидеры соберутся на неформальный ужин.

25 августа встреча начнется с рабочей сессии, посвященной вопросам безопасности и обороны, а также глобальной экономике, экономическому росту и торговле. Лидеры особое внимание уделят Украине, ситуации в Иране, Сирии, Ливии и на Ближнем Востоке. Далее в формате рабочего обеда главы государств и правительств G7 вместе с приглашенными партнерами обсудят главную проблематику саммита - борьбу с неравенством, включая предложения в преодолении гендерного неравенства. Следующая рабочая сессия во второй день саммита будет посвящена партнерству с Африкой.

В воскресенье вечером лидеры соберутся на ужин в расширенном формате - вместе с супругами.

26 августа главы государств и правительств обсудят проблемы климата, а также проведут рабочую сессию по вопросу цифровой трансформации.

"Страна" следит за тем, что происходит на саммите G7 во Франции, какие звучат заявления и о чем говорят лидеры самых развитых стран. Хроника обновляется 24-26 августа.

24 августа

16:30 Тем временем около девяти тысяч человек, на границе Франции и Испании, протестовали против политики стран G7. Демонстранты собрались во французском городе Андай, примерно в 30 км от Биаррица. Затем они направились в граничащий с Андаем испанский город Ирун. Протест прошел мирно.

15:30 Сегодня президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией прилетел на личном самолете во Францию для того, чтобы поучаствовать в саммите G7. Самолет Трампа приземлился в аэропорту Биарриц в 13:03 по местному времени (14:03 по Киеву).

Первая леди США была в темных очках и в коктейльном желтом платье с рисунком. Она вышла из самолета после мужа и почти не улыбалась. Трампа и его жену встретил почетный караул и делегация. После этого супруги Трамп сели в бронированный автомобиль и уехали.

Дональд прилетел: Президент США прибыл в Биарриц на стартующий сегодня саммит G7 pic.twitter.com/uW5J0JZ1vb — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 24, 2019

15:00 Французский президент Эммануэль Макрон рассказал, какие цели и задачи стоят перед саммитом "Большой семерки". По его словам, главная задача саммита - защитить мир и обеспечить его стабильность. Именно поэтому на саммите G7 лидеры обсудят вопросы по Ливии, Сирии, Украине и Ирану. Также президент Франции пожелал, чтобы обсуждения смогли завершиться соглашениями.

Также он назвал цели саммита. Первая - убедить других, что торговая напряженность в мире плохо влияет на всех. Во-вторых, стороны должны обсудить проблемы с климатом, в частности с пожарами.

12:00 Глава Европейского совета Дональд Туск во время выступления на пресс-конференции перед саммитом G7 заявил, что будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит Большой семерки в качестве гостя.

"Если уж речь идет о повторном приглашении России, то я скажу, что причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны. Сегодня я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит G7", - сказал Туск.

Ранее он обсудил с Владимиром Зеленским по телефону неприемлемость возвращения России в G7.