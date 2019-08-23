Во Львовской области, парень, страдавший игровой зависимостью, повесился прямо в день своего рождения. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, в предсмертной записке 29-летнего мужчины было написано: "Моя петля, мои долги". Однако сколько и кому должен был парень, выясняют правоохранительные органы.

Сообщается, что родные самоубийцы даже не догадывались о том, что он страдал игроманией. В течение двух лет умерший работал в школьной котельной. Там он и был найден повешенным.

Видео: YouTube/ТСН

Ранее сообщалось, что в Харьковском СИЗО нашли повешенным подследственного по делу о краже.

Также мы писали, что парня, который пропал на Atlas Weekend, нашли повешенным в элитной столичной высотке .