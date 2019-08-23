С 27 августа по 1 сентября на улице Грушевского в центре Киева ограничат движение автотранспорта. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба КГГА.

"Как сообщили в КК "Киевавтодор", движение будет частично ограничено в связи с обустройством на этой улице островка безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанная конструкция появится на переходе к памятнику Валерию Лобановскому.

Ранее сообщалось о том, какие улицы перекроют в Киеве во время празднования Деня Независимости. Полный список ограничений с 22 по 28 августа.

Также мы писали, что по Парковому мосту в Киеве на несколько дней ограничат движение. Как сказано в предупреждении автодорожников, они будут укреплять конструкцию моста.