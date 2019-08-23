Президент США Дональд Трамп поздравил главу Украины Владимира Зеленского с 28-й годовщиной Независимости Украинского государства. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины в пятницу вечером.

Как сообщается, президент США Дональд Трамп отметил, что поддержка со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ неизменна.

"В течение следующего года Соединенные Штаты Америки будут работать в партнерстве с властью и народом Украины ради продвижения реформ, которые очень важны для успеха Украины, включая реформы в области верховенства права и борьбы с коррупцией, укрепление демократических институтов и содействие экономическому росту. Украинская нация должна воплотить свой огромный потенциал, и Соединенные Штаты гордятся тем, что являются партнером и поддерживают Украину на этом пути изменений", - отметил в своем приветствии Трамп.

В Офисе президента Украины отметили, что поздравление поступили и от ряда лидеров других стран мира.

Ранее сообщалось, что посольство США поздравило Украину с Днем Независимости стихом Лины Костенко.

Также мы писали, что премьер Британии поздравил Украину с Днем Независимости на украинском языке.