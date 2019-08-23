В пятницу, 23 августа, в Украине вступают в силу изменения в порядок выплаты денежного обеспечения и единовременного пособия при увольнении военнослужащим Нацгвардии, утвержденные приказом МВД от 9 июля №554, передает Юрлига.

В частности, был установлен порядок вознаграждения за водолазные работы.

Военнослужащим, которые во время прохождения службы допущены и выполняют работы, связанные с водолазными спусками, а также медицинскому составу, обеспечивающему лечебную декомпрессию, в зависимости от характера работ выплачивается вознаграждение за водолазные работы в процентах должностного оклада по 13 тарифному разряду, но не больше 10% за каждый час работы под водой (с учетом увеличения вознаграждения за работу в усложненных условиях).

Длительность водолазных работ, за выполнение которых выплачивается вознаграждение, исчисляется с момента погружения водолаза до момента выхода его на поверхность.

Вознаграждение выплачивается за каждый час работы под водой за глубины погружения:

до 5 метров - 5 %;

свыше 5 до 10 метров - 6 %;

свыше 10 до 40 метров - 7 %;

свыше 40 до 60 метров - 8 %;

свыше 60 до 100 метров - 9 %;

свыше 100 метров - 10 %.

Вознаграждение за работу в усложненных условиях и на большей глубине - выше.

Ранее сообщалось, что Зеленский сделал Героями Украины водолазов, которых прославил сериал "Чернобыль".

Также мы писали, что в Киеве предложили назвать улицы в честь трех "водолазов" ликвидаторов аварии на ЧАЭС.