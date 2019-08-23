В Харькове прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, которого подозревают в ложном сообщении о минировании жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Харьковской области.

По данным правоохранителей, в конце мая 40-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил, что один из жилых домов в переулке Лизы Чайкиной в Новобаварском районе Харькова заминирован. На место выехала полиция и взрывотехники, были эвакуированы 180 человек. Специалисты осмотрели около 600 кв.м. помещений и 800 кв.м. прилегающей территории, но никаких взрывных устройств не нашли.

Вскоре "телефонного минера" задержали. Он рассказал правоохранителям, что поссорился с женой, выпил лишнего и решил ей отомстить. Подозреваемый также заявил, что сожалеет о своему поступке. Харьковская местная прокуратура №2 утвердила и направила в суд обвинительный акт по ч.1 ст.259 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет.

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