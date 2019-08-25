25-26 августа 2014 года противник замкнул окружение вокруг Иловайска. В этом городе украинская армия потерпела самое жестокое поражение за то кровавое лето войны.

Следствием стали первые Минские соглашения, после которых стартовало перемирие – впервые после выхода Петра Порошенко из переговоров 1 июля и начала полномасштабной войны на Донбассе.

В этом году иловайским событиям исполняется пять лет. За это время так и не названы виновные в том, что произошло. И не дан ответ на вопрос – кто и с какой целью "просмотрел" подход сил окружения, продолжая бросать на убой подкрепления.

Второй основной вопрос Иловайска – кто дал команду на выход из окружения с тяжелым вооружением. Это было нарушением требования сепаратистов и Кремля, которые предоставили "зеленый коридор" – вследствие чего украинскую армию и добробаты просто расстреливали в упор. Счет потерям идет на сотни, а то и на тысячи, если верить не только официальным данным.

"Страна" вспоминает основные вехи Иловайского котла и отвечает на главные вопросы о массовой гибели украинских военных.

От Славянска до Изварино. Предыстория

Ситуация на Донбассе к концу лета 2014 года складывалась следующим образом.

После выхода Киева из перемирия 1 июля, украинская армия какое-то время успешно наступала. Был взят Славянск, а за ним пала и вся северная агломерация Донецкой области. На соседнем театре военных действий силы АТО заняли ближние подступы к Луганску - простреливался весь город, который сидел без света и воды.

Судьба "республик" висела на волоске. И главной задачей Украины было окружить оставшуюся территорию "ДНР" и "ЛНР", отрезав ее от российской границы.

С севера и юга вдоль кордона потянулись клещи ВСУ, которые попытались охватить обе "республики" с востока. Однако там украинские войска напоролись на ожесточенное сопротивление сепаратистов, поддержанное российской артиллерией с той стороны границы. Последовала бойня под Зеленопольем и печально известный Изваринский котел.

Сепаратисты захватили много трофеев, а дорога российскому "военторгу" была с тех пор открыта - начались масштабные поставки вооружений из России.

Одновременно силам АТО никак не удавалось взять Шахтерск – ключевой узел на трассе Донецк-Снежное, соединявшей "республики" как с Россией, так и друг с другом. Война на этом и других участках стала позиционной, а блицкриг забуксовал и сошел на нет.

Путь к Иловайску

Не добившись успеха в стратегической задаче – отрезать "республики" от России и лишить их снабжения, украинское командование поставило менее амбициозные цели: окружить Донецк и Луганск.

5 августа в Днепропетровске, прямо в областной администрации, которую тогда возглавлял Игорь Коломойский, прошло совещание военных и руководителей области. На нем присутствовал нынешний начальник Генштаба Руслан Хомчак, командиры "Донбасса", "Азова" и других добробатов.

Там и решено было силами добробатов штурмовать Иловайск – как тогда казалось, один из второстепенных городов, который позволит начать окружение Донецка. На совещании, детали которого приводил комбат "Шахтерска" Андрей Филоненко, Хомчак заявил, что город плохо защищен, и выбить из него сепаратистов труда не составит. Поэтому атаковать его должны добробаты, а ВСУ пока займутся более насущными задачами.

Однако все оказалось не так, как планировалось.

Хронология разгрома

"Страна" уже подробно реконструировала бои в Иловайске, которые длились три недели. Приведем основные вехи противостояния.

10 августа – первый штурм города. В этой попытке участвовали батальоны "Донбасс" и "Шахтерск". Основными целями штурма были взятие города, уничтожение укрепрайонов и блокпостов формирований "ДНР". Но взять город с наскока не получилось, поэтому по факту добробаты провели разведку боем. В итоге "Донбасс" потерял 4 бойцов, 7 были ранены. У "Азова" два человека убиты, пять ранены. Для недопущения новых потерь силы АТО отошли на прежние позиции, однако сумели взять под контроль окрестные села.

18 августа – второй штурм. В наступлении участвовали батальоны "Донбасс" и "Днепр-1", через несколько дней их поддержали добровольческие батальоны "Миротворец", "Ивано-Франковск", "Херсон" и "Свитязь". В результате под контроль были взяты районы города, расположенные на запад от железной дороги.

19-20 августа – начались городские бои в самом Иловайске. Украинские СМИ сообщили о подкреплениях "ДНР", которые подошли в город - "Восток" и "Оплот". Обе стороны вели активные боевые действия в городской черте с применением легкого вооружения и стрелкового оружия.

24 августа – в Киеве прошел помпезный парад ко Дню независимости. И в этот же день сепаратисты объявили о разгроме тылов украинской группировки под Иловайском. Однако в тот день еще не был полностью понятен масштаб катастрофы. На самом же деле - это был решающий день. Именно 24 августа силы сепаратистов, а также батальонно-тактические группы регулярной российской армии перешли в наступление, замыкая кольцо.

25-26 августа – образование "котла". В результате наступления сил ДНР в Иловайске оказались в окружении батальоны "Донбасс", "Днепр-1", батальоны МВД "Херсон", "Свитязь", "Миротворец", "Шахтерск", сводная рота 93-й и 17-й бригад ВСУ. Батальон "Азов" покинул позиции накануне окружение. А батальон "Прикарпатье", который должн был прикрывать тылы, просто сбежал, когда началось наступление россиян и сепаратистов (его остановили только в Кировоградской области - за сотни километров от линии фронта). При этом в Киеве очень скупо комментировали ситуацию. Зато подробно сообщали о взятии в плен десяти военнослужащих 331 полка 98 Свирской дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ, что было представлено как одно из докательств масштабного участия российской армии в войне на Донбассе.

27 августа – Утром представители "ДНР" сообщили, что полностью взяли Иловайск под свой контроль. Организованное сопротивление в городе прекратилось. Украинские войска, которые отошли в окрестности города, оказались меж двух огней: извне – кольцо окружения, изнутри – сепаратисты.

28 августа – ухудшение положения украинских войск. По заявлению штаба АТО, бои в окрестностях Иловайска продолжались, положение попавших в окружение военных сил стало катастрофическим. Также, по данным сотрудников ООН, в результате боев пострадало гражданское население. Были разрушены и повреждены сотни жилых зданий, жители остались без воды, электричества и газа на три недели.

В этот же день президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в открытом военном вторжении на Донбасс и отменил визит в Турцию.

29 августа – образование "гуманитарного коридора". Президент России Владимир Путин призвал "ДНР" открыть коридор для украинских военных и дать им возможность уйти из района боев. Сепаратисты потребовали, чтобы военные выходили без тяжелого оружия и военной техники.

30 августа – начало выхода из "котла". Руководство Украины договорилось о выводе военных до 10 часов утра того же дня через специальный коридор к месту дислокации основных сил АТО. Через несколько часов первые 28 военнослужащих вышли из окружения. Днем того же дня в "ДНР" заявили, что украинские войска пытаются прорвать окружение в нарушение договоренностей.

31 августа – выход украинских военных и их разгром. Россияне и сепаратисты заявил, что украинские силы пытаются прорвать коридор с оружием и бронетехникой. Силы окружения вступили в бой с выходящими из котла украинскими частями – по сути, начали расстреливать их в упор, уничтожая всю технику.

1 сентября – конец выхода. По заявлению МВД Украины, из окружения вышли всего около 80 украинских солдат, они были доставлены в военный госпиталь в Днепропетровске. Среди них были тяжелораненые. Позже власти Украины заявили о следующих потерях: 366 погибших, 429 раненых, 128 попавших в плен и 158 пропавших без вести. По неофициальной информации потери были в разы больше.

Разбор полетов

Вопрос – кто виноват в разгроме – свелся в конечном счете к двум позициям.

Первая и официальная, утвержденная Генштабом и военной прокуратурой – с украинской стороны не виноват никто, за исключением командования батальона "Прикарпатье", который самовольно оставил позиции. А главной причиной разгрома называются российские войска, которые проникли на территорию Украины и окружили Иловайск, пользуясь превосходством в живой силе и технике.

Вторая позиция – ее придерживаются в основном представители добробатов – во многом схожа с первой. Но при этом ветераны ставят два вопроса:

1. Почему Генштаб просмотрел заход российских войск на территорию Донецкой области и не принял меры по спасению иловайской группировки?



Ведь несколько тысяч российских солдат – это не иголка в стоге сена. Кроме того, разведка неоднократно сообщала о том, что российские войска сгруппированы у границы с Донецкой областью и могут в считанные часы оказаться под тем же Иловайском. Почему этот фактор не учли в военном планировании?

2. Кто и почему отдал приказ выходить с военной техникой, хотя это была верная смерть?

Среди окруженцев был и автор всей операции - генерал Хомчак, который мог отдать приказ выходить с бронетехникой и тяжелым вооружением. Но здесь история тоже крайне противоречивая.

По первой версии, которая долгое время была главенствующей среди военных и в украинских СМИ - были некие договоренности о выходе, которые россияне нарушили и открыли огонь.

Вторую версию отстаивают ряд представителей добробатов, которые утверждают, что Хомчак дезинформировал их. На совещании с командирами батальонов он, по их словам, заявил, что достигнуты договоренности о том, что выходить можно и с бронетехникой.

Также утверждается, что Хомчак отдал приказ выдвигаться, не дожидаясь окончания переговоров Киева с российской стороной, что и привело к трагедии.

По еще одной версии - сами командиры добробатов отказались сдавать оружие, а Хомчак их в этом поддержал. Поскольку командиры в Иловайске не верили россиянам и считали, что с вооружением есть хоть какой-то шанс прорваться - а без него вообще никаких.

В итоге лишь Руслану Хомчаку вместе с командирами добровольческих батальонов "Днепр", "Ивано-Франковск" и "Миротворец", а также несколькими десятками солдат удалось вырваться из окружения.

Выбрать, какая версия является верной, сможет лишь следствие. Впрочем, надежд на детальное и объективное расследование немного. Хомчак с недавних пор - глава Генштаба у президента Владимира Зеленского.

Значение Иловайска для войны на Донбассе

Поражение в Иловайске показало – для Украины отныне закрыта возможность брать города и крупные населенные пункты на Донбассе.

Стало очевидно, что РФ уже не позволит раздавить сепаратистов и пойдет для этого на прямой ввод войск. Если иллюзии насчет российского невмешательства еще были у Порошенко, когда он выходил из перемирия 1 июля, то после Иловайска стало понятно – крупные наступательные действия теперь натолкнутся на ответку РФ.

Украинская армия понесла большие потери. Фактически был развал весь южный фланг. В результате Киев вынужден был заключить перемирие и пойти на первые Минские соглашения, согласно которым неподконтрольным районам Донбасса предоставлялась очень широкая автономия. Причем в сентябре 2014 года эти договоренности были оформлены в закон об особом статусе "отдельный районов Донецкой и Луганской областей", который продавливали лично президент Порошенко и тогдашний спикер Рады Турчинов. Одним из главных аргументов было утверждение, что после иловайского разгрома украинская армия воевать не в состоянии.

Правда, этот закон, также как и вообще Минские соглашения, на практике так и не заработали. Его вступление в силу привязали к проведению местных выборов на Донбассе, но о них Киев, Москва и сепаратисты так и не договорились. Наоборот - уже с октября возобновились активные боевые действия вокруг Донецкого аэропорта, которые с января 2015 года перосли в новую масштабную войну, которая завершилась подписание вторых Минских соглашений, потерей Дебальцево и аэропорта.

С тех пор боев такого масштаба на Донбассе не было. Противостояние перешло в позиционную фазу.

И положил начало этой "минской" фазе именно Иловайск, ставший одним главных символов войны. Которая так до сих пор и не закончится...