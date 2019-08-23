В первом полугодии 2019 года в Украине изъяли на 26% меньше поддельных банкнот, чем за этот же период в прошлом году. Однако половина подделок - это банкноты наивысшего номинала - 500 гривен.

Об этом свидетельствует информация на сайте НБУ

Национальный банк информирует, что в августе этого года зафиксировано увеличение изъятия из обращения поддельных банкнот номиналом 500 гривен образца 2006 года, изготовленных струйной печатью с имитацией ультрафиолетовой защиты.

Речь идет об изъятии около 60 банкнот, которые сбывались в кассах автозаправочных станций в разных регионах страны (Киев и Киевская, Закарпатская, Волынская, Киевская, Житомирская области). При рассеянном визуальном и тактильном контроле элементов защиты банкноты без использования специальных детекторов, позволяющих проверять подлинность банкнот в ультрафиолетовом и инфракрасном свете, такие подделки могут представлять потенциальную опасность.

Также сообщается, что традиционно большинство (99%) изъятых из обращения в первом полугодии 2019 поддельных банкнот гривны приходилась на банкноты четырех номиналов: 500 грн (50% от общего количества изъятых подделок), 100 грн (24%), 200 грн (14%), 50 грн (11%). Другие изъяты из обращения поддельные банкноты номиналами от 1 до 20 гривен составляли лишь 1%.

В НБУ также напомнили, как проверить подлинность купюры:

  1. На ощупь проверяется банкнотная бумага и рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, которая обеспечивается специальным видом печати.
  2. Против света: водяные знаки, сквозной элемент, полностью погруженная в толщу бумаги защитная лента, на которой с помощью увеличительного стекла можно увидеть изображение в прямом и перевернутом виде цифрового обозначения номинала и элемент малого герба.
  3. При изменении угла наклона банкноты: изображения, выполненные оптически переменными красками, которые меняют цвет при рассматривании банкноты под разными углами зрения и имеют кинетический эффект. А также "оконная" полимерная защитная лента соответствующего цвета, которая содержит изображение номинала банкноты и графического знака гривны и имеет ярко выраженный кинетический эффект. Кроме того, латентное изображение цифрового обозначения номинала, видимое при рассмотрении банкноты на уровне глаз против света под острым углом.
  4. При увеличении (при наличии увеличивающегося стекла) - наличие и качество напечатанных микротекстов, наличие рельефа краски (портрет, знак для людей с ослабленным зрением и т.д.).

Напомним, в Киеве ищут фальшивомонетчика, пытавшегося несколько раз разменять поддельные 100 долларов.

Также мы писали, что в Киеве задержали банду фальшивомонетчиков и изъяли у них почти 1 млн поддельных евро.

Подписывайся на рассылку новостей Страны в Viber. Узнавай первым самые важные и интересные новости!