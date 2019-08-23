В первом полугодии 2019 года в Украине изъяли на 26% меньше поддельных банкнот, чем за этот же период в прошлом году. Однако половина подделок - это банкноты наивысшего номинала - 500 гривен.

Об этом свидетельствует информация на сайте НБУ.

Национальный банк информирует, что в августе этого года зафиксировано увеличение изъятия из обращения поддельных банкнот номиналом 500 гривен образца 2006 года, изготовленных струйной печатью с имитацией ультрафиолетовой защиты.

Речь идет об изъятии около 60 банкнот, которые сбывались в кассах автозаправочных станций в разных регионах страны (Киев и Киевская, Закарпатская, Волынская, Киевская, Житомирская области). При рассеянном визуальном и тактильном контроле элементов защиты банкноты без использования специальных детекторов, позволяющих проверять подлинность банкнот в ультрафиолетовом и инфракрасном свете, такие подделки могут представлять потенциальную опасность.

Также сообщается, что традиционно большинство (99%) изъятых из обращения в первом полугодии 2019 поддельных банкнот гривны приходилась на банкноты четырех номиналов: 500 грн (50% от общего количества изъятых подделок), 100 грн (24%), 200 грн (14%), 50 грн (11%). Другие изъяты из обращения поддельные банкноты номиналами от 1 до 20 гривен составляли лишь 1%.

В НБУ также напомнили, как проверить подлинность купюры:

На ощупь проверяется банкнотная бумага и рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, которая обеспечивается специальным видом печати. Против света: водяные знаки, сквозной элемент, полностью погруженная в толщу бумаги защитная лента, на которой с помощью увеличительного стекла можно увидеть изображение в прямом и перевернутом виде цифрового обозначения номинала и элемент малого герба. При изменении угла наклона банкноты: изображения, выполненные оптически переменными красками, которые меняют цвет при рассматривании банкноты под разными углами зрения и имеют кинетический эффект. А также "оконная" полимерная защитная лента соответствующего цвета, которая содержит изображение номинала банкноты и графического знака гривны и имеет ярко выраженный кинетический эффект. Кроме того, латентное изображение цифрового обозначения номинала, видимое при рассмотрении банкноты на уровне глаз против света под острым углом. При увеличении (при наличии увеличивающегося стекла) - наличие и качество напечатанных микротекстов, наличие рельефа краски (портрет, знак для людей с ослабленным зрением и т.д.).

Напомним, в Киеве ищут фальшивомонетчика, пытавшегося несколько раз разменять поддельные 100 долларов.

Также мы писали, что в Киеве задержали банду фальшивомонетчиков и изъяли у них почти 1 млн поддельных евро.