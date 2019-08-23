Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 18 августа из Киева улетел с семьей в Норвегиюна рыбалку, в пятницу, 23 августа вернулся в Украину. Об этом сообщает источник "Страны" в Госпогранслужбе.

Его борт Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH вылетел из Киева в норвежский город Олесунн (Ålesund) в 06:56 23 августа, сел там в 08:53 по местному времени. Уже в 10:56 самолет вылетел в Киев, в "Жулянах" он приземлился в 14:21.

К слову, это был не первый визит Петра Порошенко с семьей в Норвегию. "Страна" писала о том, как в 2016 году он с семьей скрытно летал в эту страну.

Также напомним, что в конце июля текущего года Петр Порошенко с семьей уже летал в отпуск. Сначала он вылетел из Украины в Стамбул, а потом в Дубай.

"Страна" подробно писала о том, как 6 августа экс-президент возвращался в Украину. Это случилось за неделю до допроса в ГБР, назначенного на 12 августа.

Отметим, что следующий допрос Порошенко в ГБР состоится уже 3 сентября.