С 22 августа в Украине начали действовать новые штрафы за нарушение при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита, передает Юрлига.

Как сообщается, до этого времени владельцы авто с иностранной регистрацией могли оформить свои машины и избежать таких штрафов. Именно для этой цели и было отсрочено до августа введение усиленной административной ответственности за нарушение при ввозе транспортных средств.

Согласно новым правилам, в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн. Если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или раскомплектовки ТС размер штрафа будет достигать 170 тыс. грн или конфискации таких авто.

Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввозатранспортных средств личного пользования и коммерческого назначения. Так, превышение от 20 до 30 суток - сумма штрафа будет составлять 85 тыс. грн, свыше 30 суток, также в случае потери или раскомплектовки ТС - 170 тыс. грн или конфискация.

Помимо этого, была предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного в таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого ТС в коммерческих целях. При таком нарушении придется оплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан - 34 тыс. грн.

Ранее мы писали о том, будут ли штрафовать евробляхеров с 24 августа и что им пообещал Зеленский.

Также сообщалось, что у Зеленского пообещали внести законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные "евробляхи" на первом заседании Рады.