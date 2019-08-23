"Наконец-то лето вернулось". 70-летняя Пугачева в шортах опубликовала фото с 5-летней дочкой
70-летняя певица Алла Пугачева надела шорты выше колен и сфотографировалась с пятилетней дочерью Лизой.
Соответствующий снимок опубликован в аккаунте Елизаветы Галкиной в Instagram.
На снимке Пугачева в черной кофте с рукавами три четверти, джинсовой жилетке и джинсовых шортах выше колен обнимает одной рукой свою дочь.
На Лизе - джинсовый пиджак и платье с пышной желтой юбкой, а также желтый бантик.
Образ Примадонны дополняют огромные солнцезащитные очки на пол-лица и кроссовки на небольшой платформе.
"Наконец-то лето вернулось", - сказано в подписи к снимку.
Скриншот: Instagram/ elizaveta_galkinaa
Напомним, "Страна" писала о том, как этим летом отдыхали Лобода, Брежнева, Джанабаева и Пугачева.
Также мы писали о том, как Пугачева с Вайкуле сходили на дискотеку без Галкина.