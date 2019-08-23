70-летняя певица Алла Пугачева надела шорты выше колен и сфотографировалась с пятилетней дочерью Лизой.

Соответствующий снимок опубликован в аккаунте Елизаветы Галкиной в Instagram.

На снимке Пугачева в черной кофте с рукавами три четверти, джинсовой жилетке и джинсовых шортах выше колен обнимает одной рукой свою дочь.

На Лизе - джинсовый пиджак и платье с пышной желтой юбкой, а также желтый бантик.

Образ Примадонны дополняют огромные солнцезащитные очки на пол-лица и кроссовки на небольшой платформе.

"Наконец-то лето вернулось", - сказано в подписи к снимку.

Скриншот: Instagram/ elizaveta_galkinaa

Напомним, "Страна" писала о том, как этим летом отдыхали Лобода, Брежнева, Джанабаева и Пугачева.

Также мы писали о том, как Пугачева с Вайкуле сходили на дискотеку без Галкина.