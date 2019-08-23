Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней зарплаты (дохода) в стране, с которой уплачены страховые взносы, за июнь 2019 года в сумме 10259 64 коп., передает Юрлига.

Как сообщается, этот показатель будет применяться в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном страховании" для исчисления пенсии.

Кроме того, в законе был установлен порядок определения дохода для исчисления пенсии, а также ее назначения, перерасчета и выплаты.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября некоторым категориям украинских учителей повысят зарплату.

Также мы писали, что Австрия хочет упростить трудоустройство иностранцев и платить им солидные зарплаты.