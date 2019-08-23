Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова опубликовала откровенные фото, на которых видна ее полуоголенная грудь. На этот раз она поделилась снимками в сториз в Instagram.

На обоих фото певица позирует в купальниках. Также она использует фильтры Instagram, которые частично скрывают ее лицо. Снимки сделаны с такого ракурса, что кроме внушительного бюста Седоковой и ее лица, на них ничего не видно.

Судя по всему, певица отдыхает где-то у воды во дворе частного дома, так как она одета в купальник.

Фото: Instagram/annasedokova/stories

Напомним, экс-солистка "Виагры" Седокова публиковала видео, где она облизывает полуголую девушку.

Также мы писали, что Седокова показала бронзовую грудь и длинные ноги в черном и белом вечерних платьях.