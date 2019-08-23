Предоставление основной непрерывной части ежегодного отпуска не менее 14 календарных дней выполняется на этапе предоставления отпуска, передает Юрлига.

Как считают в Минсоцполитики, поэтому использование в одном месяце 4 календарных дней перенесенного ежегодного отпуска, а в другом - остатка 10 календарных дней ежегодного отпуска не нарушает соответствующих требований части первой статьи 12 Закона "Об отпусках".

Соответствующие разъяснения содержатся в письме № 1115/0/206-19.

Вопрос относительно продления или переноса неиспользованного отпуска должен решаться по согласованию между работником и работодателем.

Неиспользованная часть отпуска сразу после выздоровления сотрудника предоставляется по приказу руководителя, на основании листка временной неработоспособности работника и его заявления. Это же касается и переноса на другой период. Кроме того, необходимо внести изменения в график отпусков.

Ранее сообщалось, что в Британии из-за подготовки к Brexit чиновникам отменили летний отпуск.

Также мы писали, что президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции.