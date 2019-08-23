Известная украинская ведущая и звезда шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк показала своим подписчикам в в соцсетях пятую точку. Соответствующий снимок она опубликовала в Instagram.

Леся Никитюк поделилась фотографией со съемок своего нового тревел-шоу "LeМаршрутка", в котором она будет показывать украинцам красоты родной страны. Снимок сделан в Полтавской области. Никитюк сидит на повозке с сеном. Она одета в синюю блузку с цветным восточным узором и обтягивающие оранжевые штаны, которые подчеркивают ее ягодицы.

"Настроение -ж@@а", - сказано в подписи к снимку.

Скриншот: Instagram/ lesia_nikituk

Напомним, недавно телеведущая Леся Никитюк показала поклонникам фото в мамином платье.

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