Первая ракетка Украины Элина Свитолина встретилась с легендарным американским боксером Майком Тайсоном в Нью-Йорке. Соответствующее фото спортсменка опубликовала в совместном Instagram-аккаунте Свитолиной и Монфиса g.e.m.s.life.

Перед началом US Open Свитолина вместе со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом посетила вечеринку в Манхэттене, где Свитолина и Монфис сделали совместное фото с Тайсоном и десятилетней дочерь боксера Милан, которая занимается теннисом.

Скриншот: Instagram/g.e.m.s.life.

Ранее сообщалось, что украинка Элина Свитолина поднялась на 5 место в рейтинге WTA. У Свитолиной 4492 очка, она опережает американку Серену Уильямс (3995 очков). На первом месте рейтинга располагается Наоми Осака из Японии, у нее 6606 очков. Второй идет австралийка Эшли Барти (6501), третьей - чешка Каролина Плишкова (6315).

Также мы писали, что Элина Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes.