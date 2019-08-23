В Киеве руководитель одной из турфирм вместе с помощницей и бухгалтером организовали канал нелегального въезда в Украину мигрантов из стран Ближнего Востока под видом волонтеров. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киевской области в Facebook.

По данным прокуратуры, руководитель одной из туристических фирм в Киеве совместно со своей помощницей и бухгалтером, который работает на различные благотворительные организации, наладили схему по незаконной переправке лиц под видом волонтеров через государственную границу Украины. За каждого такого "волонтера" злоумышленники получали от 1000 долларов.

Правоохранители провели обыски, в ходе которых обнаружили и изъяли бланки, печати, штампы, деньги, полученные от незаконной деятельности. Участников преступной группировки задержаны непосредственно во время передачи 650 долларов за переправку в Украину "волонтера" из Исламской Республики Пакистан.

Задержанным злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет. Досудебное расследование продолжается.

Скриншот, фото: Facebook/ Прокуратура Київської області

Напомним, на Волыни пограничники среди ящиков с нектаринами нашли трех нелегалов из Афганистана.

Также мы писали, что под Киевом выявили 24 нелегала из Африки и Азии.