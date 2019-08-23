Правительство Лаоса ввело для туристов из Украины возможность получения электронной визы сроком до 30 суток. Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины в соцсети Facebook.

"В Лаос с электронной визой. Такая возможность введена правительством Лаосской Народно-Демократической Республики для граждан Украина (туристические поездки сроком до 30 дней)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что зарегистрироваться для получения электронной визы необходимо на портале "eVisa Lao Official Online Visa" по ссылке.

Фото: Facebook/Департамент консульської служби МЗС України

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины утвердил безвиз с Северной Македонией .

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