Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству труда РФ до 30 сентября оценить идею введения четырехдневной рабочей недели вместо пятидневной. Об этом пишут "Известия".

Отмечается, что идею сократить количество рабочих дней в неделе Дмитрий Медведев впервые высказал в июне на конференции труда в Женеве. Тогда он заявил, что в будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней, в экономике сократятся рабочие места и рабочее время, а у людей расширится досуг, указывал он.

Теперь же оказалось, что в перечне поручений по итогам выступления российского премьера на Международной конференции труда есть указание до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели.

В документе говорится, что чиновники должны оценить влияние четырехдневной недели на экономику, в том числе на производительность труда и социальную сферу. Работа будет проводиться совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Напомним, в Давосе всем предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю.

Также мы писали, что компании со всего мира заметили улучшения после перехода на четырехдневную рабочую неделю.