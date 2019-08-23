Юрист Андрей Портнов, который ранее напомнил находящемуся в отъезде в Норвегии экс-президенту Петру Порошенко о допросе 3 сентября, сообщил, что его ждет еще один допрос 10 сентября. Об этом он написал в своем телергам-канале вечером в пятницу.

"Друзья, на днях я предположил, что следующий допрос Порошенко состоится третьего сентября. Я пошутил. Третьего и десятого", - написал он.

Скриншот: t.me/PortnovUA/1097

Как сообщалось, 21 августа в связи с распространенной средствами массовой информации новостью об отъезде Петра Порошенко вместе с семьей на отдых в Норвегию юрист Андрей Портнов напомнил экс-президенту, что у того скоро допрос.

Ранее мы писали, что полиция отказала адвокатам Порошенко в открытии дела на Портнова.

Также сообщалось, что Портнов подаст в ГБР заявление о преступлениях Парубия 2 мая 2014 в Одессе