В Житомирской области разоблачили судью Олевского районного суда и его сообщников, которые способствовали незаконной добыче янтаря. Об этом сообщается на странице прокуратуры Киевской области в соцсети.

"В ходе досудебного расследования установлено, что лица за взятки возвращали имущество копателям янтаря, в том числе мотопомпы. В частности, судья выносил решение в пользу правонарушителей, а адвокат совместно со следователем полиции подыскивали соответствующих "клиентов" и ускоряли процесс возвращения им имущества", - говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось задокументировать факты получения должностными лицами 800 долларов США неправомерной выгоды за решение подобного вопроса. Сразу после этого подозреваемые были разоблачены.

"В настоящее время проводятся следственные действия. Готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение по предварительному сговору группой лиц) и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Житомирской области после визита Зеленского сообщили о подозрении копателям янтаря, задержанным еще в мае.

Также мы сообщали, что на янтарном рынке после смены власти намечается большая война.