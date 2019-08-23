В Киеве к 5 годам лишения свободы приговорили мошенника, который обустроил фиктивный пункт обмена валют, а когда клиент принес ему 50 тысяч евро, попытался сбежать с деньгами. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

Сообщается, что мужчина заранее снял офисное помещение на улице Урловской, там он обустроил фиктивный пункт обмена валют, а в интернете стал рекламировать свои услуги: якобы он меняет валюту по выгодному курсу. Так он и нашел клиента, который хотел обменять 50 тысяч евро.

Когда мошенник получил деньги, он через специально подготовленное отверстие в стене покинул помещение вместе с валютой. Благодаря оперативному реагированию правоохранителей правонарушителя удалось задержать по "горячим следам".

Суд приговорил мошенника к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Украденные денежные средства возвращены законному владельцу.

Скриншот, фото: Facebook/ Прокуратура міста Києва

Напомним, в апреле в Киеве девушка пришла купить гривни на $26 тысяч. Ее ограбили и заперли в обменнике.

Также мы публиковали видео, как ловкий мошенник мгновенно ломает купюры, не отходя от кассы обменника.