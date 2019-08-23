Канадский премьер-министр Джастин Трюдо и госсекретарь США Майк Помпео обсудили ситуацию в Украине. Об этом заявили в офисе главы правительства Канады, передает Укринформ.

"Премьер-министр и государственный секретарь обменялись взглядами по широкому кругу актуальных глобальных проблем, в том числе касательно Венесуэлы, Ирана, Украины, Джамму и Кашмира", - сообщили в пресс-службе Трюдо.

Кроме того, собеседники обсудили канадско-американское сотрудничество в Арктике.

"Премьер-министр подтвердил давнюю позицию Канады относительно канадского суверенитета над Северо-Западным морским проходом", - рассказали в ведомстве.

Также Трюдо и Помпео затронули тему отношений с Китаем и вспомнили о ситуации в Гонконге.

Канада контролирует 25% территории Арктики и претендует на почти полный контроль над так называемым Северо-Западным морским проходом, который пролегает через Канадский Арктический архипелаг и позволяет существенно сократить путь из Европы в Азию, однако, ранее был практически несудоходным в связи с замерзанием.

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