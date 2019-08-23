Аудит "Укроборонпрома", который проводится в свете недавнего скандала с хищением в оборонке, завершится весной 2020 года, а его руководителей ожидает проверка на полиграфе. Об этом со ссылкой на заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса пишет "Укринформ".

"Главная моя задача - реально осуществить проведение аудита. Потому что предыдущее правительство сделало все, чтобы его не провести. Аудит выявит все экономические проблемы, а полиграф, главное, чтобы смог обнаружить в руководстве предприятий "Укроборонпрома" тех людей, которые были искусственно поставлены пророссийскими силами и искусственно сбрасывали наши предприятия в бездну, из которой сейчас очень трудно выбраться", - сказал Кривонос.

Отметим, что Кривонос был назначен на свою должность еще Петром Порошенко. Перед этим он снялся в его пользу с выборов президента. И, как видим, он до сих пор занимает этот пост, несмотря на то, что с момента инаугурации нового президента прошло уже почти 100 дней.

Напомним, "Страна" писала о том, почему не продвигается расследование "Свинарчук-гейта" при президенте Зеленском.

Также мы сообщали, что новым главой Укроборонпрома станет Алексей Трофимов.