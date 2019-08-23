К пятнице, 23 августа, в Сирии войска президента Башара Асада полностью освободили стратегически важный район Хан-Шейхуна, разгромив эль-латаминскую группировку боевиков на севере провинции Хама, которая была окружена поздним вечером во вторник.

Сирийские войска, после успешного окружения противника и входа в Хан-Шейхун, практически без боев заняли все населенные пункты, удерживаемые террористами "Ан-Нусры" (филиала "Аль-Каиды") в районе.

В частности, города Кяфр-Зита, Аль-Латамина, Латмин, Ляхая, Мааркаба, Бувайда, Морек и другие поселки вернулись под контроль легитимных властей Сирии, впервые с 2013 года. Об этом сообщает востоковед Илья Куса в телеграм-канале "Усы Асада".

"Ну что ж, вот и подошла к концу вторая фаза операции "Рассвет Идлиба". Военная кампания мая-августа завершилась полной победой сирийских войск. Они вернули под свой контроль южную часть трассы М5, более 50 населенных пунктов, включая главные бастионы боевиков на севере провинции Хама и Хан-Шейхун - главный трофей этой операции", - отмечается в опубликованном сообщении.

От этой операции зависел исход всей летней кампании в Сирии и переговорные позиции Дамаска на предстоящей трёхсторонней встрече Турции, Ирана и России в сентябре.

Сегодня же стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Россию 27 августа.

Фото: t.me/AssadStash

Как сообщала "Страна", власти Гибралтара освободили капитана и трех членов экипажа захваченного иранского танкера. Он был захвачен 4 июля военнослужащими Королевской морской пехоты Британии у берегов испанского Гибралтара. Предлогом стало то, что иранский танкер перевозил нефть в Сирию.

Также власти Гибралтара отказали США в задержании иранского нефтяного танкера.

Напомним, что в Сирии погиб герой обороны Дейр-эз-Зора генерал Иссам Захреддин.