Торги на межбанке в пятницу завершились 6-копеечным подорожанием доллара. 23 августа доллар остановился в рамках 25,08-25,12 грн/$. Об этом сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной, передает UBR.ua.

По его словам, с утра на торгах не наблюдалось большой активности, и цены находились в рамках 25,03-25,05 грн/$.

Если вчера бизнесу и банкам очень была нужна гривна, и они конвертировали валютные запасы, то сегодня этот фактор уже не работал. Нацбанк провел выплату по своим депозитным сертификатам, и ситуация с ликвидность улучшилась.

"Фактор окончания недели и предстоящие 3-дневные выходные снизили активность участников рынка. А вчерашнее плотное приближение котировок к психологическому барьеру 25 активизировало спрос, минимизировав предложение дешевого доллара, что и стало катализатором разнонаправленных курсовых движений в узком диапазоне и спекулятивной игры "в обе стороны", — описал ситуацию Куринной.

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На наличном рынке сохранилась спокойная ситуация. Средняя цена наличного доллара на продаже людям осталась в рамках 25,20-25,30 грн/$. Минимальная оказалась на 25,14 грн/$, а максимальная — на 25,45 грн/$. При этом выкуп валюты у населения производился в рамках 24,75-25,14 грн/$.

Как сообщается, после Дня Независимости на безналичном рынке прогнозируют спокойную ситуацию и привычные уровни. На 27 августа финансисты прогнозируют торговлю в рамках 25,05-25,15 грн/$.

Ранее сообщалось, что банкиры объяснили, почему курс доллара снова обвалился и что будет с валютой накануне Дня независимости.

Также мы писали, что доллар на межбанке стал стоить дешевле 25 грн.