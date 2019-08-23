В пятницу, 23 августа, президент Владимир Зеленский уволил глав 18 районных государственных администраций.

Распоряжения № 277/2019-рп - 294/2019-рп опубликованы на сайте главы государства.

Уточним, что президент уволил глав 17 райадминистраций в Житомирской области и одного - на Волыни.

Отмечается, что чиновники уволены с формулировкой "в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины".

Напомним, что сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков решил уволить глав Нацполиции во Львовской, Житомирской, Закарпатской и Запорожской областях из-за того, что работа полиции на местах не организована надлежащим образом.

Также "Страна" сообщала о том что президент Владимир еленский уволил дюжину глав районных госадминистраций в Черкасской области.