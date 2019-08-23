Стоимость нефти усилила падение из-за эскалации торговой войны между США и Китаем, передает Интерфакс.

Как сообщается, цена на октябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 МСК в пятницу составила $58,76 за баррель, что на $1,16 (1,94%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,59 (2,87%) - до $53,76 за баррель.

Рынок негативно отреагировал на заявление Китая о намерении ввести дополнительные пошлины на поставляемые в КНР американские товары общей стоимостью $75 млрд в год в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

В список товаров, которые будут обложены новыми пошлинами, попала американская нефть - пошлина для нее составит 5%.

В прошлом году Китай отказался включать нефть в список товаров, для которых были введены пошлины, признав, таким образом, важность этого вида сырья, и его нынешнее решение указывает на серьезную эскалацию торгового спора двух стран, отмечают эксперты.

"Это прямой удар по американскому экспорту нефти", - отмечает партнер нью-йоркской Again Capital LLC Джон Кильдуфф.

"Китай был активным покупателем американской нефти", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

За первые пять месяцев текущего года Китай занимал девятое место среди самый крупных экспортеров нефи в США. Однако цены обвалились в четверг после того, как американский президент Дональд Трамп пообещал объявить об ответных мерах на действия Китай, довольно резко высказавшись в Твиттере.

"Наша страна глупо теряла триллионы долларов из-за Китая многие годы. Они крали нашу интеллектуальную собственность стоимостью миллиарды долларов каждый год, и они хотят продолжать делать это. Я не позволю этому случиться", - написал Трамп в Твиттере.

Ранее сообщалось, что нефть упала ниже $61 за баррель на опасениях о затяжном конфликте между США и Китаем.

Также мы писали, что цена на нефть продолжила падать из-за опасений инвесторов о мировом спросе на нее.