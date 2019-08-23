Президент Украины Владимир Зеленский своим указом предоставил гражданство 11 лицам, которые принимали участие в защите территориальной целостности Украины. Об этом пресс-служба Офиса президента сообщила в Telegram-канале.

В частности, сообщается, что согласно документу, украинские паспорта получат 11 человек. Среди них - Тимерхан Мунаев, сын командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева. Отец Тимерхана погиб под Дебальцево в феврале 2015 года.

Уточняется, что все лица, которые приняты в гражданство Украины согласно этому указу, принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке страны.

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Напомним, 13 августа Владимир Зеленский своим указом упростил получение гражданства иностранцам-атошникам и россиянам, которых преследует власть.

Также мы писали, что в конце июня Зеленский предоставил гражданство Украины 14 иностранным добровольцам.