Депутат "Оппозиционной платформы За жизнь" в Верховной Раде 9 созыва Олег Волошин опубликовал в соцсети выдержки из своего выступления в эфире NewsOne, в которых Нацсовет по ТВ усмотрел повод лишить канал лицензии за "разжигание межнациональной розни".

Как уточнил нардеп на своей странице в ФБ, на фото - фрагмент текста отчета Нацсовета о проверке канала.

"Оказывается, призывы уважать и беречь Украину в ее разнообразии, не навязывать ее таким разным по истории и культуре регионам один язык, одну бандеровскую националистическую идеологию - это сеять вражду. Оруэлл в чистом виде. Но так легко справиться с каналом у них не выйдет. Мы уже при прошлых попытках создали той власти немало проблем в Европе. Создадим и этой. Если мы и сеем вражду, то только к узкой группке прорвавшихся во власть идейных наследников нацистских коллаборантов", - написал Олег Волошин.

В скрине отчета Нацсовета, который он приводит, приведены следующие цитаты Волошина в эфире телеканала:

"В принципе, что в Украине должно быть регионально закреплено право говорить на тех языках, на которых говорят люди, регионально компактно проживая в данном регионе... На Закарпатье по-венгерски...".

"...Вот господин Голованов - русскоязычный человек. По нынешним законамна коммерческом канале, не получающем ни копейки из бюджета, он вынужден вести программу на украинском языке, потому что закон запрещает... Я не понимаю, в чем проблема, чтобы дать региональный статус везде...".

"Такое впечатление, что Донбасс к нам каждый день просится обратно, и Россия говорит: ребята, забирайте. А мы еще тут торгуемся на каких-то условиях. В минских соглашениях черным по белому прописан особый статус. Особый статус априори означает, что на Донбассе не будут действовать ни законы о украинизации, ни о декомунизации, ничего такого, что нам за пять лет гуманитарной сферы, которую напринимала власть Поррошенко, Парубия, и так далее... Это по умолчанию понятно. Люди на Донбассе готовы... Еще посмотрим, готовы ли они. Дай Бог, чтобы они были готовы вернуться в Украину, из которой их силой отторгли по состоянию на начало 2014 года. Когда действовал закон Кивалова и Колесниченко, когда у нас был проспект Московский и Ватутина, а не Шухевича и Бандеры и т.д. Вот в такую Украину, наверное, готовы вернуться Донбасс и Крым. Но точно не в Украину Вятровича и Парубия и т.д. Если мы не отменим закон об украинизации - мы не увидим Донбасс в составе Украины", - говорится в тексте отчета Нацсовета по ТВ.

Фото: facebook.com

Напомним, внеплановая проверка телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") проводилась из-за его планов провести телемост с российским каналом "Россия 1".

После проверки NewsOne Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания планирует обратиться в суд, чтобы аннулировать лицензию телеканала.

Телеканал NewsOne в ответ на заявление Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о планах обратиться в суд, чтобы аннулировать его лицензию, заявил о наступлении на свободу слова.