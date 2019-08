Сотрудники американского посольства в Киеве поздравили Украину с Днем Независимости произведением поэтессы Лины Костенко "Вечернее солнце". Поздравление было опубликовано в пятницу на официальной странице посольства в Твиттере.

"С Днем независимости, Украина! США горды быть вашим партнером в стремлении Украины к процветанию и светлого европейского будущего", - сказано в поздравлении.

Видео с американскими дипломатами и волонтерами Корпуса Мира было записано в разных уголках Украины, где они под гитару читают произведение поэтессы Лины Костенко — "Вечернее солнце".

"Благодаря группе BRUTTO несколько лет назад этот стих превратился в прекрасную песню, и наш пресс-атташе Рэй Кастилло не мог не сыграть и не спеть ее. Мы наслаждались красотой Украины, так же, как и каждой строчкой стихотворения и каждой нотой песни. Смотрите сами, что из этого вышло", - сказали в посольстве.

