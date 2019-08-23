Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу снизился до 25,105 грн/$1 с 25,0475 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,09–25,12 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 27 августа официальный курс 25,062890 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 23 августа снизился до 25,0542 грн/$1 с 25,0521грн/$1.

Кроме того, Нацбанк понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 27 августа до 25,06289 грн/$1 по сравнению с 25,042697 грн/$1 на 23 августа 2019г.

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