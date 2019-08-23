После заявления Пекина об ответных пошлинах, которые будут введены на американские товары, президент США Дональд Трамп объявил, что дальнейшие действия Штатов в отношении Китая не заставят себя долго ждать. Об этом он написал в своем Twitter.

"Наша страна глупо теряла триллионы долларов из-за Китая многие годы. Они крали нашу интеллектуальную собственность стоимостью миллиарды долларов каждый год, и они хотят продолжать делать это. Я не позволю этому случиться. Нам не нужен Китай. Откровенно говоря, нам было бы намного лучше без них. Китай зарабатывал на Штатах и крал у нас год за годом, и этому необходимо положить конец...", - написал Дональд Трамп.

Он отметил, что сегодня днем ответит на китайские санкции. Также он призвал операторов связи, включая Fed Ex, Amazon, UPS и других прекратить поставки фентанила из Китая.

"Фентанил убивает 100 000 американцев в год. Президент Си сказал, что это остановится - это не так. Наша экономика, благодаря нашим достижениям за последние 2,5 года, намного больше, чем экономика Китая. Мы будем продолжать в том же духе", - заявил американский президент.

Новый виток торговой войны США и Китая и комментарии Дональда Трампа обвалили фондовый рынок. Как сообщает Investors.com, промышленные индексы Dow Jones упали более чем на 100 пунктов, а затем стали расти. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq composite упал на 1,4% после серии твитов Трампа. S&P 500 потерял 1,3%, а Dow Jones Industrial Average понизился на 1,2%.

Скриншот: Twitter/ Donald J. Trump

Напомним, 1 августа 2019 в США объявили о намерении ввести пошлину в размере 10% на импортируемые китайские товары объемом $300 млрд в год из-за отсутствия прогресса в переговорах по торговому соглашению. Однако позже в США отложили введение 10% пошлин для китайских товаров почти до 2020 года.

Также мы писали, что власти Китая введут ответные пошлины на американские товары в два этапа: с 1 сентября и 15 декабря, в размере в 10% и 5% соответственно. Они затронут более 5 000 наименований товаров, а общий размер составит $75 миллиардов.