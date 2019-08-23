В пятницу, 23 августа, в День государственного флага во Львове был открыт Мемориал Небесной Сотни. Также на площади есть стела, на которой выгравированы имена героям и их портреты, передает 24 канал.

Отмечается, что была открыта только первая часть мемориала, так как еще будет достроен пешеходный мост, соединяющий памятник со сквером "На валах".

Как сообщается, церемония состоялась в 11:30 во Львове. В открытии принимали участие городские власти, в том числе Андрей Садовый и семьи героев Небесной сотни со всей Украины.

Церемония началась в 11:30 во Львове, в открытии стелы мемориала приняли участие городские власти, в частности выступал и мэр города Андрей Садовый, и семьи героев Небесной сотни со всей Украины.

Фото: 24tv.ua

По данным канала, на строительство Мемориала Героев Небесной Сотни – стелы, смотровых площадок, лестниц и тому подобное – потратили около 20 миллионов гривен.

Отметим, что проект разработали львовская команда архитекторов (в частности, Андрея Лесюка, Марии Яструбчак и Кристины Пундак). По их замыслу, на крыше моста должны вырезать имена Героев Небесной Сотни, сквозь которые во время дождя будет стекать вода, символизируя "вечные слезы" по погибшим, а в солнечную погоду, буквы будут подсвечены естественный светом.

Видео: YouTube/Zaxid.Net

Ранее сообщалось, что президент поднял стяг и наградил военных на торжественной церемонии в Киеве.

Также мы писали о том, как Зеленский принял участие в торжественной церемонии в День флага Украины на Софийской площади.