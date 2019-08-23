В соцсети Facebook разгорелся конфликт между депутатом и блогером Александром Дубинским и и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун.

Он стал продолжением противостояния "порохоботов" и грантовой общественности с отдельными депутатами "Слуги народа". Детальнее мы описывали этот конфликт в материале "Тупая овца" VS "Тупое быдло". Как журналисты "Нового времени" поругались с мажоритарщиками Зеленского.

На этот раз все началось с того, что Дубинский опубликовал пост с фото, где он находится в окружении девушек, с подписью "Выбираем помощниц. Прошу ниже 175 см не беспокоить".

Этот явно шутливый пост вызвал неоднозначную реакцию. Дубинского начали обвинять в сексизме и "объективации" девушек. В основном - сторонники предыдущей власти.

Обиделись Стерненко и Супрун

Одним из критикующих стал скандально известный экс-глава одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, который принимал участие в атаках на журналистов и телеканал 112. Также известно, что он зарезал человека в Одессе.

Стерненко написал: "В каждой партии должен быть свой Добкин и Барна. Добкин-Бужанский недавно вам всем представился. А теперь вот очередь Барны-Дубинского. Интересно, кто принимал решение о включении этих двух камней в партийный ковчег Слуги народа?"

Но наиболее развернуто отреагировала на пост Дубинского Ульяна Супрун. Она написала длинный возмущенный пост, который совсем не касается медреформы. Но видимо причиной стала личная неприязнь Ульяны к журналисту, который постоянно критикует и.о. министра.

Супрун обвинила без пяти минут нардепа в сексизме. И не поверила, что пост Дубинского был шуткой, заявив, что на темы женских форм шутить не положено.

"Когда будущий народный депутат начинает свою деятельность с откровенного пренебрежения к женщинам - это печальное зрелище. Если это Александр Дубинский - это ожидаемое печальное зрелищ. Вчера сеть возмутила требование от него к потенциальным помощникам: "девушек ниже 175 см не беспокоить". Все видят в таком языке сексизм и объективацию, потому что это они и есть.

Позже Дубинский прокомментировал, что люди вокруг, которые начали его критиковать, не имеют чувства юмора, не способны отстраненно посмотреть на ситуацию и везде видят сексизм. Похоже народный избранник не осознает, что, даже назвав это "шуткой", он не снимает с себя ответственности за оскорбление. Более того, непризнание ошибки свидетельствует о том, что сексизм - его осознанная позиция.

Для человека, который будет представлять интересы народа Украины, это недопустимо. Даже в формате шутки. Говорить таким языком - это демонстрировать низкий уровень гражданского сознания, унижать свое собственное достоинство и обесценивать достоинство своих будущих коллег", - пишет Супрун.

Она посоветовала украинцам не идти работать помощником или помощницей у таких, как нардеп. "Прогрессивных и сознательных работодателей запись в резюме о работе с Дубинский будет настораживать", - считает она.

Также Супрун призвала коллег Дубинского обратить внимание на понятие этики:

"Рекомендую также всем народным избранникам обратить внимание на трактовку термина "депутатская этика", который содержит призыв: "... всегда уважать честь и достоинство других народных депутатов, служебных и должностных лиц и граждан; воздерживаться от действий, заявлений и поступков, компрометирующих его самого, избирателей, Верховную Раду Украины, государство".

Также оппоненты начали троллить Дубинского, рисуя на него фотожабы в тему.

Ответ Дубинского

После этого журналист заявил хейтерам, что немедленно возьмет на работу чернокожих и трансгендеров.

"В связи с острым возмущением ТО-общественности (ТО - "тупая овца" - Ред.) моим шуточным постом о поиске помощниц ростом выше 175 см — приношу свои глубокие извинения.

Для политкорректности, приму в помощники

- чернокожего,

- трансгендера,

- журналиста НВ или Буквы

Рост в этом случае значения не имеет. Еврея не приглашаю - место занято мной же".

Журналистов "Нового времени" и "Букв" нардеп упомянул в контексте их конфликта с еще одним мажоритарщиком "Слуги народа" - Максом Бужанским.

Супрун же Дубинский ответил на критику отдельно.

"И.о., прости господи, министра охраны здоровья Ульяна Супрун - сегодня обнаружила мой пост про помощниц #выше175 и присоединилась к возмущённым дамам, которые не проходят отбор.

Возмущение понятно - работа в министерстве почти окончена, и хочется найти новую.

Однако вынужден сообщить Супрун, что не могу рассмотреть ее кандидатуру, так как ищу именно помощницу.

А в случае с Супрун проверить соответствие этому критерию невозможно, так как у неё нет украинского паспорта с соответствующей графой".

Реакцию Супрун раскритиковали и другие комментаторы. Так, киевская блогер Ольга Онищенко считает, что министр тратит свое время не на те вещи:

"И.о. министра здравоохранения Ульяна ака Уляна Супрун рисует Дубинского и размышляет о его постах в фейсбуке. А тем временем, врачи в роддоме сами себе покупают скальпели, родители больных детей вынуждены собирать с миру по нитке и ждать очереди на трансплантацию, в поликлиниках 90% процентов врачей плюётся от самого упоминания этой "волонтэрки", и вообще мы стали забывать дроны из грибов".