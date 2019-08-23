Теща шоумена Сергея Притулы и нардепа Виталия Хомутынника Лилия Сопельник, которая 22 августа на большой скорости во дворе дома на Днепровской набережной сбила женщину с ребенком, в качестве меры пресечения получила ночной домашний арест. Об этом пишет "Украинская Правда".

В прокуратуре Киева сообщили, что Шевченковский районный суд города Киева рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения для женщины-водителя, которая наехала на женщину с ребенком. Прокурор просил домашний арест с электронным средством контроля, суд удовлетворил ходатайство частично, назначив домашний арест в ночное время на два месяца.

Отметим, что женщину подозревают по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

"Страна" подробно писала о Лилии Сопельник. Она замужем за бизнесменом-застройщиком Виктором Сопельником. Семья Сопельников родом из Донецка. Муж Лилии владеет фирмой "Торг-Альянс", а она сама - владелец ряда фирм по управлению недвижимостью.

Также мы писали, что во второй половине дня 22 августа в Дарницком районе столицы она за рулем внедорожника наехала на маму с 9-летним сыном прямо во дворе дома. Вероятно, она перепутала педали тормоза и газа.