На День независимости в Киеве 24 августа будет закроет на вход и выход станцию "Майдан Незалежности". Станцию "Крещатик" решили не закрывать, хотя об этом и сообщалось ранее. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в пятницу, 23 августа.

"Друзья! Есть уточнение по работе центральных станций на День Независимости! Станция "Крещатик" будет работать в обычном режиме. "Майдан Независимости" не будут открывать на вход и выход с начала работы до окончания праздничных мероприятий. Но пересадочный узел будет работать", - сообщили в пресс-службе.

В августе, в честь Дня независимости, украинцев ждут три выходных дня подряд. Мы собрали информацию о том, как отдыхаем на 24 августа, как работают банки и какие официальные торжественные мероприятия запланированы в Киеве.