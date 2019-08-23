74% украинцев в случае, если бы имели возможность выбрать место рождения, предпочли бы Украину. Об этом говорят результаты ежемесячного опроса Омнибус Info Sapiens, проведенного в июле 2019 среди украинцев старше 16 лет.

Уточняется, что результат нынешнего исследования значительно выше, чем был, например, в прошлом году - 65% или в 2014 - 68%.

Вместе с тем родиться в разных странах Евросоюза хотели бы 4% опрошенных, в США и Канаде - 2%. Эти показатели меньше по сравнению с прошлыми годами. Россию как страну рождения выбрал бы 1% респондентов.

Не определились с ответом 15% опрошенных.

Социологи опросили 1000 человек на территориях, контролируемых Украиной. Погрешность исследования не превышает 3,2%.

Ранее "Страна" писала о том, что по результатам опроса Социологической группы "Рейтинг" в августе 2019 года, патриотами своей страны считают себя 83% опрошенных граждан Украины.

Также мы сообщали, что в рейтинге лучших городов для студентов Киев оказался третьим с конца.