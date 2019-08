Британский премьер-министр Борис Джонсон вместе с посольством Украины опубликовали яркое поздравление украинцев с Днем Независимости на украинском языке.

Видеообращение с речью премьера и творческим подарком сотрудников посольства Украины в Британии опубликовано в Твиттере.

Дипломаты прочитали текст песни Тараса Петриненко "Украина" на украинском языке на фоне торжественной музыки. В самом конце ролика к поздравлениям присоединился новый премьер-министр Британии Борис Джонсон, который произнес по-украински: "Слава Украине!", а посольство ответило "Героям слава!".

